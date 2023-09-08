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  • Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство

Сьогодні 07:48
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Уночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.

Новости Днепра про Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство

Вони обстріляли з важкої артилерії Покровську громаду Нікопольського району.

Пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

В інших районах Дніпропетровщини було спокійно.

Новости Днепра про Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство

Крім того, росіяни атакували Одеську область дронами.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Запустили 20 “шахедів”, наші захисники знищили 16 з них у межах Одеської та Миколаївської областей.

Наслідки атак уточнюються.

Новости Днепра про Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство

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Новости Днепра про Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємствоУкраїнська

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