Уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство

Вони обстріляли з важкої артилерії Покровську громаду Нікопольського району.
Пошкоджене транспортне підприємство. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
В інших районах Дніпропетровщини було спокійно.
Крім того, росіяни атакували Одеську область дронами.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Запустили 20 “шахедів”, наші захисники знищили 16 з них у межах Одеської та Миколаївської областей.
Наслідки атак уточнюються.
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