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У Кривому Розі пролунав вибух: що відомо

Сьогодні 09:08
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О 8:56 на Дніпропетровщині оголосили тривогу.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунав вибух: що відомо

Буквально через кілька хвилин у Кривому Розі пролунав вибух.

Цю інформацію підтвердив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Він закликав місцевих нічого не знімати та не викладати в соцмережі!

Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав він.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунав вибух: що відомо

Будь ласка, будьте у безпечному місці до відбою тривоги!

Оновлено: відбій – 09:17. 

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