У Кривому Розі пролунав вибух: що відомо

Буквально через кілька хвилин у Кривому Розі пролунав вибух.
Цю інформацію підтвердив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Він закликав місцевих нічого не знімати та не викладати в соцмережі!
Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, – написав він.
Будь ласка, будьте у безпечному місці до відбою тривоги!
Оновлено: відбій – 09:17.
Читайте також:
Автор:
Будьте уважні за кермом!
Ще є час зарядити телефон!
Стартувало онлайн-голосування під час якого оберуть дівчину, яка отримає титул…
У Кривому Розі з колодязя витягували коня.