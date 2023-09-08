В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Будьте в безопасном месте до отбоя тревоги!

Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – написал он.

Он призвал местных ничего не снимать и не выкладывать в соцсети!

Буквально через несколько минут в Кривом Роге прогремел взрыв.

В 8:56 в Днепропетровской области объявили тревогу.

В Кривом Роге из колодца вытаскивали коня.

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