В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Буквально через несколько минут в Кривом Роге прогремел взрыв.
Эту информацию подтвердил глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Он призвал местных ничего не снимать и не выкладывать в соцсети!
Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – написал он.
Будьте в безопасном месте до отбоя тревоги!
Обновлено: отбой — 09:17.
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