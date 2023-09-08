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В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Сегодня 09:08
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В 8:56 в Днепропетровской области объявили тревогу.

Новости Днепра про В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Буквально через несколько минут в Кривом Роге прогремел взрыв.

Эту информацию подтвердил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Он призвал местных ничего не снимать и не выкладывать в соцсети!

Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – написал он.

Новости Днепра про В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Будьте в безопасном месте до отбоя тревоги!

Обновлено: отбой — 09:17.

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