Акторська майстерність, гончарство, вокал: у Дніпрі відкрили 24 нових дитячих гуртки (як записатися)

Заняття проходять в закладах позашкільної освіти в різних районах міста. Вони на будь-який смак: іноземні мови, акторська майстерність, хореографія, вокал, рукоділля тощо.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Наприклад, у «Центрі дитячої та юнацької творчості» цього року відкрили ще три гуртки – «ДЗ на максималках», «Історичне краєзнавство» та «Грумер». Останній запрацював після багаточисленних прохань вихованців закладу.
Зараз в дітей з’явився інтерес ще й до правильного гігієнічного догляду за своїми улюбленцями. Як правильно їх вичісувати, купати, підстригати кігтики. Ми дослухались до побажань дітей та їхніх батьків, і дуже щасливі, що вдалось зробити такий гурток в нашому закладі, – зазначала директорка “Центру дитячої та юнацької творчості” Тетяна Пальчун.
Записатися до гуртків “Центру дитячої та юнацької творчості” можна за телефоном (097) 615-15-75.
Повний перелік нових дитячих гуртків у Дніпрі
У КПНЗ «Центр художньої та естетичної творчості учнівської молоді»:
Записатися на заняття можна за телефоном (099) 702-84-22.
У КПНЗ «Центр позашкільної роботи 1»:
Записатися на заняття можна за телефоном (068) 564-64-79.
У КПНЗ «Міська станція юних техніків»:
Записатися на заняття можна за телефоном (067) 847-53-99.
У КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва»:
Записатися на заняття можна за телефоном (067) 698-70-01.
У КЗПО «ЛІДЕР»:
Записатися на заняття можна за телефоном (097) 026-35-85.
Читайте також:
Автор:
Уночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.
Понад тиждень тому сталася резонансна стрілянина у Дніпрі за участю…
Стартувало онлайн-голосування під час якого оберуть дівчину, яка отримає титул…
У Центральному районі Дніпра містяни самовільно будували дорогу до магазину.