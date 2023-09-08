Акторська майстерність, гончарство, вокал: у Дніпрі відкрили 24 нових дитячих гуртки (як записатися)

У Дніпрі з початком навчального року відкрили 24 нових дитячих гуртки.

Заняття проходять в закладах позашкільної освіти в різних районах міста. Вони на будь-який смак: іноземні мови, акторська майстерність, хореографія, вокал, рукоділля тощо.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Наприклад, у «Центрі дитячої та юнацької творчості» цього року відкрили ще три гуртки – «ДЗ на максималках», «Історичне краєзнавство» та «Грумер». Останній запрацював після багаточисленних прохань вихованців закладу.

Зараз в дітей з’явився інтерес ще й до правильного гігієнічного догляду за своїми улюбленцями. Як правильно їх вичісувати, купати, підстригати кігтики. Ми дослухались до побажань дітей та їхніх батьків, і дуже щасливі, що вдалось зробити такий гурток в нашому закладі, – зазначала директорка “Центру дитячої та юнацької творчості” Тетяна Пальчун.

Записатися до гуртків “Центру дитячої та юнацької творчості” можна за телефоном (097) 615-15-75.

Повний перелік нових дитячих гуртків у Дніпрі

У КПНЗ «Центр художньої та естетичної творчості учнівської молоді»:

гурток «Смартики». (навчання цифровим технологіям та роботі з гаджетами).

Записатися на заняття можна за телефоном (099) 702-84-22.

У КПНЗ «Центр позашкільної роботи 1»:

гурток «Гончарство»;

гурток «Художня гімнастика»;

гурток «Сольний спів»;

гурток «Батик» (техніка розпису по тканині за допомогою воску та барвників);

гурток «Англійська мова».

Записатися на заняття можна за телефоном (068) 564-64-79.

У КПНЗ «Міська станція юних техніків»:

гурток «Школа кераміки»;

гурток раннього розвитку дитини «Я пізнаю світ»;

гурток «Школа петриківського розпису» (з жовтня);

гурток «Англійська мова для малят»;

гурток «Майстерня текстилю».

Записатися на заняття можна за телефоном (067) 847-53-99.

У КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва»:

гурток «Рух» (заняття з ді-джеїнгу та музичного продакшену);

гурток «Інсайд» (початкова психологія);

гурток «Лого Ленд» (заняття з логопедами та дефектологія).

Записатися на заняття можна за телефоном (067) 698-70-01.

У КЗПО «ЛІДЕР»:

гурток «Happy FEET» (хореографія);

гурток «Пізнавайко» (підготовка до школи);

гурток «Пролісок» (тістопластика);

гурток «Лідер» (психологія);

гурток «Фенікс» (театральне мистецтво);

гурток «Сувенір» (декоративно-ужиткового мистецтва);

гурток «Планета психології».

Записатися на заняття можна за телефоном (097) 026-35-85.

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