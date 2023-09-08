Актерское мастерство, гончарство, вокал: в Днепре открыли 24 новых детских кружка (как записаться)

В Днепре с началом учебного года открыли 24 новых детских кружка.

Занятия проходят в заведениях внешкольного образования в разных районах города. Они на любой вкус: иностранные языки, актерское мастерство, хореография, вокал, рукоделие и т.д.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

К примеру, в «Центре детского и юношеского творчества» в этом году открыли еще три кружка – «ДЗ на максималках», «Историческое краеведение» и «Грумер». Последний заработал после многочисленных просьб воспитанников заведения.

Сейчас у детей появился интерес к правильному гигиеническому уходу за своими любимцами. Как правильно их вычесывать, купать, подстригать коготки. Мы прислушались к пожеланиям детей и их родителей, и очень счастливы, что удалось сделать такой кружок в нашем заведении, — отметила директор «Центра детского и юношеского творчества» Татьяна Пальчун.

Записаться в кружки «Центра детского и юношеского творчества» можно по телефону (097) 615-15-75.

Полный список новых детских кружков в Днепре

В КВУЗ «Центр художественного и эстетического творчества учащейся молодежи»:

кружок «Смартики». (обучение цифровым технологиям и работе с гаджетами).

Записаться на занятия можно по телефону (099) 702-84-22.

В КВУЗ «Центр внешкольной работы 1»:

кружок «Гончарство»;

кружок «Художественная гимнастика»;

кружок «Сольное пение»;

кружок «Батик» (техника росписи по ткани с помощью воска и красителей);

кружок «Английский язык».

Записаться на занятия можно по телефону (068) 564-64-79.

В КВУЗ «Городская станция юных техников»:

кружок «Школа керамики»;

кружок раннего развития ребенка «Я познаю мир»;

кружок «Школа петриковской росписи» (с октября);

кружок «Английский язык для малышей»;

кружок «Мастерская текстиля».

Записаться на занятия можно по телефону (067) 847-53-99.

В КВУЗ «Дворец творчества детей и юношества»:

кружок «Рух» (занятия по ди-джеингу и музыкальному продакшену);

кружок «Инсайд» (начальная психология);

кружок «Лого Лэнд» (занятия с логопедами и дефектология).

Записаться на занятия можно по телефону (067) 698-70-01.

В КВУЗ «ЛИДЕР»:

кружок «Happy FEET» (хореография);

кружок «Познавайко» (подготовка к школе);

кружок «Подснежник» (тестопластика);

кружок «Лидер» (психология);

кружок «Феникс» (театральное искусство);

кружок «Сувенир» (декоративно-прикладного искусства);

кружок «Планета психологии».

Записаться на занятия можно по телефону (097) 026-35-85.

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