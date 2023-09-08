Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Актерское мастерство, гончарство, вокал: в Днепре открыли 24 новых детских кружка (как записаться)

Актерское мастерство, гончарство, вокал: в Днепре открыли 24 новых детских кружка (как записаться)

Сегодня 07:25
просмотров

В Днепре с началом учебного года открыли 24 новых детских кружка.

Новости Днепра про Актерское мастерство, гончарство, вокал: в Днепре открыли 24 новых детских кружка (как записаться)

Занятия проходят в заведениях внешкольного образования в разных районах города. Они на любой вкус: иностранные языки, актерское мастерство, хореография, вокал, рукоделие и т.д.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

К примеру, в «Центре детского и юношеского творчества» в этом году открыли еще три кружка – «ДЗ на максималках», «Историческое краеведение» и «Грумер». Последний заработал после многочисленных просьб воспитанников заведения.

Сейчас у детей появился интерес к правильному гигиеническому уходу за своими любимцами. Как правильно их вычесывать, купать, подстригать коготки. Мы прислушались к пожеланиям детей и их родителей, и очень счастливы, что удалось сделать такой кружок в нашем заведении, — отметила директор «Центра детского и юношеского творчества» Татьяна Пальчун.

Записаться в кружки «Центра детского и юношеского творчества» можно по телефону (097) 615-15-75.

Новости Днепра про Актерское мастерство, гончарство, вокал: в Днепре открыли 24 новых детских кружка (как записаться)

Новости Днепра про Актерское мастерство, гончарство, вокал: в Днепре открыли 24 новых детских кружка (как записаться)

Полный список новых детских кружков в Днепре

В КВУЗ «Центр художественного и эстетического творчества учащейся молодежи»:

  • кружок «Смартики». (обучение цифровым технологиям и работе с гаджетами).

Записаться на занятия можно по телефону (099) 702-84-22.

В КВУЗ «Центр внешкольной работы 1»:

  • кружок «Гончарство»;
  • кружок «Художественная гимнастика»;
  • кружок «Сольное пение»;
  • кружок «Батик» (техника росписи по ткани с помощью воска и красителей);
  • кружок «Английский язык».

Записаться на занятия можно по телефону (068) 564-64-79.

В КВУЗ «Городская станция юных техников»:

  • кружок «Школа керамики»;
  • кружок раннего развития ребенка «Я познаю мир»;
  • кружок «Школа петриковской росписи» (с октября);
  • кружок «Английский язык для малышей»;
  • кружок «Мастерская текстиля».

Записаться на занятия можно по телефону (067) 847-53-99.

В КВУЗ «Дворец творчества детей и юношества»:

  • кружок «Рух» (занятия по ди-джеингу и музыкальному продакшену);
  • кружок «Инсайд» (начальная психология);
  • кружок «Лого Лэнд» (занятия с логопедами и дефектология).

Записаться на занятия можно по телефону (067) 698-70-01.

В КВУЗ «ЛИДЕР»:

  • кружок «Happy FEET» (хореография);
  • кружок «Познавайко» (подготовка к школе);
  • кружок «Подснежник» (тестопластика);
  • кружок «Лидер» (психология);
  • кружок «Феникс» (театральное искусство);
  • кружок «Сувенир» (декоративно-прикладного искусства);
  • кружок «Планета психологии».

Записаться на занятия можно по телефону (097) 026-35-85.

Читайте также:

Новости Днепра про Актерское мастерство, гончарство, вокал: в Днепре открыли 24 новых детских кружка (как записаться)Українська Новости Днепра про Актерское мастерство, гончарство, вокал: в Днепре открыли 24 новых детских кружка (как записаться)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире
Новости Днепра
Сегодня 10:26
Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире

В Днепре в помощи нуждается больная кошка, которую бросили на…

В Днепре «заминировали» семь школ: нашли ли что-то правоохранители
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В Днепре «заминировали» семь школ: нашли ли что-то правоохранители

Учебный год только начался...

На Слобожанском проспекте сильно затруднено движение: причина
Новости Днепра
Сегодня 08:24
На Слобожанском проспекте сильно затруднено движение: причина

Будьте внимательны за рулем!

Патрульная из Днепра «разбила» банку, куда задонатили 1,1 млн на адвоката: куда уйдет «лишнее»
Новости Днепра
Вчера 22:02
Патрульная из Днепра «разбила» банку, куда задонатили 1,1 млн на адвоката: куда уйдет «лишнее»

Более недели назад произошла резонансная стрельба в Днепре с участием…

Последние новости

Родные 22-летней девушки из Кривого Рога, которая умерла после маммопластики, рассказали, как продвигается дело
Родные 22-летней девушки из Кривого Рога, которая умерла после маммопластики, рассказали, как продвигается дело

В июне этого года в Кривом Роге произошла трагедия – 22-летняя Алина Мухина умерла после маммопластики.

Сегодня 11:59
5
просмотров
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 10:53
2
просмотров
Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире
Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире

В Днепре в помощи нуждается больная кошка, которую бросили на произвол судьбы в закрытой квартире.

Сегодня 10:26
3
просмотров
Клименко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета убила полицейского, 25 человек травмированы
Клименко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета убила полицейского, 25 человек травмированы

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 10:04
5
просмотров
В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие
В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие

Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв - в регионе как раз была тревога.

Сегодня 09:45
5
просмотров
В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно
В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

В 8:56 в Днепропетровской области объявили тревогу.

Сегодня 09:08
37
просмотров
32 семьи военных области получили ключи от квартир в новом доме
32 семьи военных области получили ключи от квартир в новом доме

32 семьи военнослужащих Днепропетровщины получили квартиры в новом доме. Среди новоселов 12 офицеров и 20 сержантов и солдат.

Сегодня 09:00
4
просмотров
В Днепре «заминировали» семь школ: нашли ли что-то правоохранители
В Днепре «заминировали» семь школ: нашли ли что-то правоохранители

Учебный год только начался...

Сегодня 09:00
6
просмотров
На Слобожанском проспекте сильно затруднено движение: причина
На Слобожанском проспекте сильно затруднено движение: причина

Будьте внимательны за рулем!

Сегодня 08:24
17
просмотров
Ночью враг атаковал Днепропетровщину: повреждено транспортное предприятие
Ночью враг атаковал Днепропетровщину: повреждено транспортное предприятие

Ночью россияне снова терроризировали Днепропетровскую область.

Сегодня 07:48
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх