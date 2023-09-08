Актерское мастерство, гончарство, вокал: в Днепре открыли 24 новых детских кружка (как записаться)

Занятия проходят в заведениях внешкольного образования в разных районах города. Они на любой вкус: иностранные языки, актерское мастерство, хореография, вокал, рукоделие и т.д.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
К примеру, в «Центре детского и юношеского творчества» в этом году открыли еще три кружка – «ДЗ на максималках», «Историческое краеведение» и «Грумер». Последний заработал после многочисленных просьб воспитанников заведения.
Сейчас у детей появился интерес к правильному гигиеническому уходу за своими любимцами. Как правильно их вычесывать, купать, подстригать коготки. Мы прислушались к пожеланиям детей и их родителей, и очень счастливы, что удалось сделать такой кружок в нашем заведении, — отметила директор «Центра детского и юношеского творчества» Татьяна Пальчун.
Записаться в кружки «Центра детского и юношеского творчества» можно по телефону (097) 615-15-75.
Полный список новых детских кружков в Днепре
В КВУЗ «Центр художественного и эстетического творчества учащейся молодежи»:
Записаться на занятия можно по телефону (099) 702-84-22.
В КВУЗ «Центр внешкольной работы 1»:
Записаться на занятия можно по телефону (068) 564-64-79.
В КВУЗ «Городская станция юных техников»:
Записаться на занятия можно по телефону (067) 847-53-99.
В КВУЗ «Дворец творчества детей и юношества»:
Записаться на занятия можно по телефону (067) 698-70-01.
В КВУЗ «ЛИДЕР»:
Записаться на занятия можно по телефону (097) 026-35-85.
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