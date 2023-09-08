На Слобожанском проспекте сильно затруднено движение: причина

Сегодня, 8 сентября, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария.
Там столкнулись три легковушки.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Днепр оперативный».
По предварительной информации, никто не пострадал. На место вызвали патрульных.
Движение на этом участке дороги сильно затруднено. В направлении правого берега собирается пробка.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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