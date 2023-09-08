На Слобожанском проспекте сильно затруднено движение: причина

Будьте внимательны за рулем!

Сегодня, 8 сентября, в Днепре на Слобожанском проспекте произошла авария.

Там столкнулись три легковушки.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Днепр оперативный».

По предварительной информации, никто не пострадал. На место вызвали патрульных.

Движение на этом участке дороги сильно затруднено. В направлении правого берега собирается пробка.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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