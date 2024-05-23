3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦК

Военнообязанный, имея хронические болезни, решил оформить статус «непригодного» к военной службе по состоянию здоровья.
Для этого он обратился к председателю военно-врачебной комиссии РТЦК и СП, который после ознакомления со всеми имеющимися документами мужчины сообщил, что поможет только в выдаче заключения ВЛК о пригодности к службе в тыловых частях и ТЦК за 3 500 долларов США.
При получении части неправомерной выгоды в размере 1500 долларов США чиновник задержан, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.
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