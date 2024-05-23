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  • 3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦК

3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦК

Сегодня 15:04
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В Никополе на Днепропетровщине на взятке задержали главу ВЛК.

Новости Днепра про 3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦК

Военнообязанный, имея хронические болезни, решил оформить статус «непригодного» к военной службе по состоянию здоровья.

Для этого он обратился к председателю военно-врачебной комиссии РТЦК и СП, который после ознакомления со всеми имеющимися документами мужчины сообщил, что поможет только в выдаче заключения ВЛК о пригодности к службе в тыловых частях и ТЦК за 3 500 долларов США.

При получении части неправомерной выгоды в размере 1500 долларов США чиновник задержан, сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Новости Днепра про 3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦК

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Новости Днепра про 3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦКУкраїнська Новости Днепра про 3500$ за уклонение от службы: в Никополе задержали главу военно-врачебной комиссии ТЦКРусский

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