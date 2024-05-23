В Днепропетровской области мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

На Павлоградщине мужчине отрезало два пальца во время работы с циркулярной пилой.
Инцидент произошел 21 мая в селе Самарское Павлоградского района. Мужчина получил травмы во время работы на циркулярке, сообщила медик Светлана Зайчикова.
По вызову выехала бригада Терновской подстанции. Медики остановили кровотечение и обезболили мужчину. С диагнозом: частичная травматическая ампутация 4-5 пальцев левой кисти, травматический шок 1 ст. пострадавший доставлен в больницу.
Работа на техническом оборудовании и станках с электрическим приводом всегда требует внимания и соблюдения правил техники безопасности. Но все равно бывают случаи, когда мужчины получают травмы кистей. Сотрудники экстренной службы постоянно напоминают о соблюдении правил при работе на опасных приборах. Берегите свое здоровье! – отметила медик.
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