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В Днепропетровской области мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

Сегодня 16:02
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В Павлоградском районе мужчине отрезало пальцы циркулярной пилкой.

Новости Днепра про В Днепропетровской области мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой

На Павлоградщине мужчине отрезало два пальца во время работы с циркулярной пилой.

Инцидент произошел 21 мая в селе Самарское Павлоградского района. Мужчина получил травмы во время работы на циркулярке, сообщила медик Светлана Зайчикова.

По вызову выехала бригада Терновской подстанции. Медики остановили кровотечение и обезболили мужчину. С диагнозом: частичная травматическая ампутация 4-5 пальцев левой кисти, травматический шок 1 ст. пострадавший доставлен в больницу.

Работа на техническом оборудовании и станках с электрическим приводом всегда требует внимания и соблюдения правил техники безопасности. Но все равно бывают случаи, когда мужчины получают травмы кистей. Сотрудники экстренной службы постоянно напоминают о соблюдении правил при работе на опасных приборах. Берегите свое здоровье! – отметила медик.

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