На Днепропетровщине у женщины преждевременно начались роды: ребенок родился в карете скорой

На Павлоградщине 40-летняя женщина преждевременно родила ребенка прямо в карете скорой.

Об этом рассказала руководитель Павлоградской станции ЭМП Светлана Зайчикова на своей Facebook-странице.

4 июня около 01:19 поступило сообщение от женщины 40 лет, у которой отошли воды и начались схватки.

Во время транспортировки начался 2 период родов и родилась недоношенная девочка, еще ситуация усугублялась неблагоприятным анамнезом, — доложила Зайчикова.

К счастью, роды прошли без осложнений. Счастливую маму с ребенком бригада экстренной медицинской помощи довезла в областное профильное учреждение.

Кроме этого, руководитель ЭМП сообщила о том, что с начала этого года на Павлоградщине в каретах «скорых» и на дому медики приняли уже 6 родов.

Наш генеральный директор, Радий Анатольевич, называет бригады экстренной медицинской помощи «роддомами на колесах», и работники экстренной медицинской помощи постоянно подтверждают своими действиями этот статус, — написала она в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что в реанимации больницы Днепра спасают юношу, которого ужалила змея.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: