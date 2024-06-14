В Днепре спасают выпавшего из окна 2-летнего ребенка из-за плохо установленной москитной сети

Ребенок выпал со второго этажа.

Инцидент произошел 8 июня в Терновке Днепропетровской области. Из окна на втором этаже выпал двухлетний ребенок, сообщила медик Татьяна Дубинина.

Двухлетний малыш выжил, но получил значительные травмы.

Приехавшая на место происшествия бригада «скорой» сразу оказала экстренную помощь: шейный воротник, щит, кислород, инфузию, обработала раны и доставила в КНП «Павлоградская ЛИЛ» ПМР с диагнозом политравма. Дальше ребенка перевезли в больницу в Днепре.

«Уважаемые РОДИТЕЛИ! Не оставляйте детей без присмотра! Самое важное – это жизнь и здоровье детей!!!», – обратилась ко всем родителям медик в соцсети.

Медики сообщили, что ребенок выпал из окна из-за плохо установленной москитной сети. Врачи призывают родителей быть осторожными и наблюдать за детьми.