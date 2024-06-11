На Днепропетровщине дачник, бросившийся сам тушить пожар в поле, получил ожоги

Несколько дней назад на территории дачного городка на берегу Каховского водохранилища произошел пожар в поле — загорелась сухая трава. Местный житель, 45-летний Александр, бросился тушить пламя, которое могло перекинуться на дома рядом.
Огонь удалось обуздать, но отчаянный пожарный-аматор, к сожалению, получил ожоги дыхательных путей и одной руки.
Как рассказала работница Никопольской станции экстренной медицинской помощи Валентина Марченко, местные жители вызвали «скорую» для Александра, которому стало плохо.
На место оперативно приехала одна из бригад. Фельдшеры обезболили пострадавшего, наложили повязку на раненую правую руку и госпитализировали пожарного в больницу.
В настоящее время Александр находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений Никополя. Друзья мужчины посещают его в палате, а один из них позвонил диспетчерской и поблагодарил медиков, которые приехали на вызов и помогли его товарищу.
Рассказал, что их друг каждый раз выражает свое восхищение отношением к нему со стороны фельдшера ЭМД, как она бережно его лечила и ухаживала по дороге, когда ему было особенно плохо, не оставляла его ни на минуту и в приемном отделении больницы, куда он был доставлен. , пока он не попал в реанимацию, — рассказывает Валентина.
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