Павлоградец заплатит 300 тысяч гривен мужчине, которого он ударил в челюсть

В Павлограде мужчина отсудил у своего обидчика 300 тысяч гривен.

Жителя Павлограда оштрафовали на 300 тысяч грн за избиение мужчины, после чего тот оказался в реанимации. Об этом говорится в приговоре Павлоградского районного суда.

По данным следствия, в апреле 2022 года у подъезда одного из домов между нетрезвыми мужчинами разгорелся конфликт.

Один из мужчин разозлился и прибег к физическим действиям: сначала брызнул пострадавшему в глаза перечным баллончиком, а потом нанес удар в челюсть, после которого последний потерял равновесие, упал и ударился о лестницу.

Пострадавший попал в больницу, где его оперировали.

Во время суда обидчик свою вину признал частично. Суд назначил ему наказание по ч.1 ст.121 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Также мужчине присудили возместить потерпевшему 300 тысяч гривен.

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