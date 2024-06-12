Павлоградец заплатит 300 тысяч гривен мужчине, которого он ударил в челюсть

Жителя Павлограда оштрафовали на 300 тысяч грн за избиение мужчины, после чего тот оказался в реанимации. Об этом говорится в приговоре Павлоградского районного суда.
По данным следствия, в апреле 2022 года у подъезда одного из домов между нетрезвыми мужчинами разгорелся конфликт.
Один из мужчин разозлился и прибег к физическим действиям: сначала брызнул пострадавшему в глаза перечным баллончиком, а потом нанес удар в челюсть, после которого последний потерял равновесие, упал и ударился о лестницу.
Пострадавший попал в больницу, где его оперировали.
Во время суда обидчик свою вину признал частично. Суд назначил ему наказание по ч.1 ст.121 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Также мужчине присудили возместить потерпевшему 300 тысяч гривен.
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