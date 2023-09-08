На Слобожанському проспекті сильно ускладнено рух: причина

Будьте уважні за кермом!

Сьогодні, 8 вересня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася аварія.

Там зіткнулися три легковики.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний”.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місце викликали патрульних.

Рух на цій ділянці дороги сильно ускладнено. У напрямку правого берега збирається затор.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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