На Слобожанському проспекті сильно ускладнено рух: причина

Сьогодні, 8 вересня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася аварія.
Там зіткнулися три легковики.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Дніпро оперативний”.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місце викликали патрульних.
Рух на цій ділянці дороги сильно ускладнено. У напрямку правого берега збирається затор.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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