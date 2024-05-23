Будьте осторожны: в Днепре из-за отключения света не работает большинство светофоров

Сегодня, 23 мая, в Днепре действуют плановые отключения света. Из-за этого по городу не работают 60 светофоров, большинство из которых в центре города.
Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета.
«В соответствии с правилами дорожного движения, при выключении светофора перекресток становится нерегулируемым и начинают действовать дорожные знаки приоритетности проезда. Но главный приоритет на нерегулируемом перекрестке предоставляется пешеходам”, — отметили в департаменте.
Там также обратились к водителям, чтобы те были осторожны и внимательны на дорогах.
Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре грузовик перевернулся на бок, есть пострадавшие.
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