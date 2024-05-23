Будьте осторожны: в Днепре из-за отключения света не работает большинство светофоров

В Днепре не работает 60 светофоров. Водителей просят быть осторожными на дорогах.

Сегодня, 23 мая, в Днепре действуют плановые отключения света. Из-за этого по городу не работают 60 светофоров, большинство из которых в центре города.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета.

«В соответствии с правилами дорожного движения, при выключении светофора перекресток становится нерегулируемым и начинают действовать дорожные знаки приоритетности проезда. Но главный приоритет на нерегулируемом перекрестке предоставляется пешеходам”, — отметили в департаменте.

Там также обратились к водителям, чтобы те были осторожны и внимательны на дорогах.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре грузовик перевернулся на бок, есть пострадавшие.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: