У Кривому Розі росіяни вдарили по адмінбудівлі: є загиблий та постраждалі

Ворожа ракета поцілила в адмінбудівлю.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. Трьох дістали з-під завалів.
Загорілися гаражі. Вогонь охопив 200 кв. м. Інформація уточнюється.
Горіти болотяним в пеклі за горе, яким вони засіяли Україну! Не пробачимо, – написав Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство.
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