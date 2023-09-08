Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі росіяни вдарили по адмінбудівлі: є загиблий та постраждалі

У Кривому Розі росіяни вдарили по адмінбудівлі: є загиблий та постраждалі

Сьогодні 09:45
просмотров

Сьогодні близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух - у регіоні якраз лунала тривога.

Новости Днепра про У Кривому Розі росіяни вдарили по адмінбудівлі: є загиблий та постраждалі

Ворожа ракета поцілила в адмінбудівлю.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. Трьох дістали з-під завалів.

Загорілися гаражі. Вогонь охопив 200 кв. м. Інформація уточнюється.

Горіти болотяним в пеклі за горе, яким вони засіяли Україну! Не пробачимо, – написав Лисак.

Новости Днепра про У Кривому Розі росіяни вдарили по адмінбудівлі: є загиблий та постраждалі

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі росіяни вдарили по адмінбудівлі: є загиблий та постраждаліУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Клименко повідомив, що у Кривому Розі російська ракета вбила поліцейського, 25 людей травмовані
Новини Дніпра
Сьогодні 10:04
Клименко повідомив, що у Кривому Розі російська ракета вбила поліцейського, 25 людей травмовані

Сьогодні, 8 вересня, близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух.

У Кривому Розі пролунав вибух: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 09:08
У Кривому Розі пролунав вибух: що відомо

О 8:56 на Дніпропетровщині оголосили тривогу.

На Слобожанському проспекті сильно ускладнено рух: причина
Новини Дніпра
Сьогодні 08:24
На Слобожанському проспекті сильно ускладнено рух: причина

Будьте уважні за кермом!

Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)

Ще є час зарядити телефон!

Наверх