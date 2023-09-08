У Кривому Розі росіяни вдарили по адмінбудівлі: є загиблий та постраждалі

Сьогодні близько 9:00 у Кривому Розі пролунав вибух - у регіоні якраз лунала тривога.

Ворожа ракета поцілила в адмінбудівлю.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. Трьох дістали з-під завалів.

Загорілися гаражі. Вогонь охопив 200 кв. м. Інформація уточнюється.

Горіти болотяним в пеклі за горе, яким вони засіяли Україну! Не пробачимо, – написав Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджене транспортне підприємство.

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