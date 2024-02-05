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  • В Кривом Роге провели своеобразный «флешмоб» со свежими свиными копытами у исполкомов

В Кривом Роге провели своеобразный «флешмоб» со свежими свиными копытами у исполкомов

Сегодня 10:37
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В Кривом Роге на Днепропетровщине борются с произволом власти странным способом.

Новости Днепра про В Кривом Роге провели своеобразный

В эти выходные на дверях криворожских исполкомов оставили подвешенные на ручке двери свиные копыта и плакаты, где чиновников призывают не воровать, потому что «копыта отпадут». Такой «флешмоб» неизвестные провели у всех семи районных советов Кривого Рога.

Фото выложили сами криворожцы в соцсетях. Горожане предполагают, что копыта и плакаты могли оставить активисты и борцы с коррупцией, призывающие власти более осмотрительно использовать бюджетные средства во время войны.

Однако, такие действия могут расцениваться как хулиганство. Как сообщает издание «Свои» Ингулецкий райисполком написал заявление из-за флешмоба на своих дверях.

Кто причастен к «флешмобу», пока неизвестно, но горожане оценили креатив анонимных активистов.

Новости Днепра про В Кривом Роге провели своеобразный

Новости Днепра про В Кривом Роге провели своеобразный

Новости Днепра про В Кривом Роге провели своеобразный

Напомним, ранее в Кривом Роге разоблачили главного врача и директора КП Криворожского горсовета, которые «заработали» на аптечках для военных 9 млн грн. Аптечки, которые заказали у местных фармацевтов, были недоукомплектованы. В результате таких действий обвиняемый ущерб тергромаде Кривого Рога составил более 9 млн грн.

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