В Кривом Роге провели своеобразный «флешмоб» со свежими свиными копытами у исполкомов

В эти выходные на дверях криворожских исполкомов оставили подвешенные на ручке двери свиные копыта и плакаты, где чиновников призывают не воровать, потому что «копыта отпадут». Такой «флешмоб» неизвестные провели у всех семи районных советов Кривого Рога.
Фото выложили сами криворожцы в соцсетях. Горожане предполагают, что копыта и плакаты могли оставить активисты и борцы с коррупцией, призывающие власти более осмотрительно использовать бюджетные средства во время войны.
Однако, такие действия могут расцениваться как хулиганство. Как сообщает издание «Свои» Ингулецкий райисполком написал заявление из-за флешмоба на своих дверях.
Кто причастен к «флешмобу», пока неизвестно, но горожане оценили креатив анонимных активистов.
Напомним, ранее в Кривом Роге разоблачили главного врача и директора КП Криворожского горсовета, которые «заработали» на аптечках для военных 9 млн грн. Аптечки, которые заказали у местных фармацевтов, были недоукомплектованы. В результате таких действий обвиняемый ущерб тергромаде Кривого Рога составил более 9 млн грн.
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