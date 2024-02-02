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  • Директор КП міськради Кривого Рогу та його спільниця “заробили” на аптечках для військових 9 млн грн

Директор КП міськради Кривого Рогу та його спільниця “заробили” на аптечках для військових 9 млн грн

Сьогодні 11:39
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На Дніпропетровщині судитимуть головну лікарку та директора КП Криворізької міськради, які "заробили" на аптечках для військових 9 млн грн.

Новости Днепра про Директор КП міськради Кривого Рогу та його спільниця

За даними слідства, 2022 року між комунальним підприємством, яке володіє мережею аптек, та міською лікарнею було укладено договір про постачання аптечок для військових. Підприємство поставило до лікарні 3000 недоукомплектованих необхідними медичними препаратами аптечок, а їхня вартість вдвічі перевищувала ринкову ціну. Головна лікарка, не перевіривши ці факти, підписала акти приймання-передачі, а медзаклад безпідставно перерахував всю суму закупівлі.

У результаті таких дій обвинувачених збитки тергромаді Кривого Рогу склали понад 9 млн грн.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях комунального підприємства та медзакладу, де вилучили  аптечки та документацію, яка підтверджує злочинну діяльність.

Новости Днепра про Директор КП міськради Кривого Рогу та його спільниця

Новости Днепра про Директор КП міськради Кривого Рогу та його спільниця

Новости Днепра про Директор КП міськради Кривого Рогу та його спільниця

Тепер головну лікарку та директора одного з комунальних підприємств Криворізької міськради судитимуть за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та службової недбалості (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України).

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