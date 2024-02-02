Директор КП горсовета Кривого Рога и его сообщница «заработали» на аптечках для военных 9 млн грн

По данным следствия, в 2022 году между коммунальным предприятием, владеющим сетью аптек, и городской больницей был заключен договор о поставках аптечек для военных. Предприятие поставило в больницу 3000 недоукомплектованных необходимыми медицинскими препаратами аптечек, а их стоимость вдвое превышала рыночную цену. Главный врач, не проверив эти факты, подписала акты приемки-передачи, а медучреждение безосновательно перечислило всю сумму закупки.
В результате ущерб тергромаде Кривого Рога составил более 9 млн грн.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Правоохранители провели обыски в помещениях коммунального предприятия и медучреждения, где изъяли аптечки и документацию, подтверждающую преступную деятельность.
Теперь главного врача и директора одного из коммунальных предприятий Криворожского горсовета будут судить по фактам растраты чужого имущества в особо крупных размерах и служебной халатности (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 УК Украины).
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