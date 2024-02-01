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  • В Днепропетровской области трое работников госучреждений постоянно хвалили РФ в соцсетях

В Днепропетровской области трое работников госучреждений постоянно хвалили РФ в соцсетях

Сегодня 20:05
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СБУ заблокировала антиукраинскую агитацию очередных поклонников "русского мира" на Днепропетровщине.

Новости Днепра про В Днепропетровской области трое работников госучреждений постоянно хвалили РФ в соцсетях

Все они являлись сотрудниками государственных предприятий. Так, житель Никополя, работавший на объекте критической инфраструктуры, в свободное время продвигал в интернете антиукраинские нарративы. Находясь в постоянно обстреливаемом городе, мужчина поддерживал действия оккупантов и называл это «войной россии против всего мира».

В Синельниково железнодорожных придерживался активной пророссийской позиции. Пропагандист публиковал антиукраинские сообщения на личной странице в социальной сети. Посты в основном касались поддержки кремлевского режима и отрицания военной злости России. Отдельные месседжи касались дискредитации руководства государства и Вооруженных сил Украины.

Кроме того, рабочий угледобывающего предприятия из Павлограда тоже занимался антиукраинской агитацией. Враждебный поклонник призвал избавиться от «нацистского режима» в Украине.

Сотрудники СБУ прекратили враждебную агитацию. Трем российским поклонникам сообщено о подозрении.

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