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  • Жена освобожденного из плена жителя Кривого Рога показала свою встречу с мужем: щемящее видео

Жена освобожденного из плена жителя Кривого Рога показала свою встречу с мужем: щемящее видео

Сегодня 15:42
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Жена бойца, освобожденного из российского плена 31 января, показала первые минуты встречи со своим мужем.

Новости Днепра про Жена освобожденного из плена жителя Кривого Рога показала свою встречу с мужем: щемящее видео

В ходе 50-го обмена военнопленных в Украину вернулись 207 защитников. 14 из них – жители Днепропетровщины. Об этом ранее сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Семь мужчин родом из Криворожского района. Такие данные привел глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Жена защитника из Криворожья Павла Богославского, дождавшаяся возлюбленного из плена, показала свою первую встречу с мужем, которого не видела более 20 месяцев.

Женщина неоднократно выходила на пикеты, где пыталась привлечь внимание к украинским пленникам, среди которых был ее муж Павел. И вот наконец этот день наступил и супруги снова встретились после продолжительной разлуки.

Напомним, из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре.

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Новости Днепра про Жена освобожденного из плена жителя Кривого Рога показала свою встречу с мужем: щемящее видеоУкраїнська Новости Днепра про Жена освобожденного из плена жителя Кривого Рога показала свою встречу с мужем: щемящее видеоРусский

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