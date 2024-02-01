Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в списке

В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в списке

Сегодня 15:13
просмотров

В Днепре с 1 февраля злостных должников начали отключать от водоснабжения.

Новости Днепра про В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в списке

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что первые в списке — жители частного сектора в Индустриальном районе. Так, сегодня коммунальщики отключили от водоснабжения по одному дому на улицах Григория Бораковского (ранее – Смоленская) и Мечетная (ранее – Оренбургская). Отмечается, что хозяева этих домов не платили в течение долгого времени за воду и задолжали в общей сложности более 35 тыс. гривен.

После отмены моратория от 29 декабря 2023 года (постановление №206 Кабмина Украины) мы можем отключать должников от водоснабжения. В Днепре первыми от услуг водоснабжения будут отключены должники, у которых самые большие долги именно в частном секторе, — рассказал Алексей Норец, начальник абонентской службы Индустриального района КП «Днепрводоканал».

В горсовете сообщили, что в Днепре по состоянию на 1 января 2024 года жители задолжали КП «Днепрводоканал» 718,3 млн грн, юридические лица – 126,6 млн грн.

Если у вас нет возможности заплатить полную сумму долга, предприятие советует оформить договор реструктуризации. Получить разъяснение по оформлению договора реструктуризации можно в абонентском отделе КП «Днепрводоканал». Список адресов есть на сайте, – отметили в горсовете.

Также можно получить консультацию, позвонив по одному из номеров: (050) 019-43-53 и (098) 061-79-36.

Напомним, ранее мы писали, при какой сумме долга жителям Днепра еще не будут отключать свет.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в спискеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в спискеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте
Новости Днепра
Сегодня 14:48
Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

С 1 февраля жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений.…

В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 12:53
В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции

На место вызвали правоохранителей и спасателей.

В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: детали
Новости Днепра
Сегодня 12:44
В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: детали

Важная информация!

Легкоатлетка из Днепра установила новый рекорд сезона в мире
Новости Днепра
Сегодня 07:59
Легкоатлетка из Днепра установила новый рекорд сезона в мире

Поздравляем и желаем новых побед!

Последние новости

Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте
Что ждет жителей Днепра с 1 февраля 2024 года: изменение цен на бензин и продажа лекарств на почте

С 1 февраля жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений. Часть пенсионеров может получить прибавку к выплатам, в отделении «Укрпошты» можно будет купить лекарства, в том числе и по рецепту врача, для тех, автомобилистов может порадовать изменение стоимости бензина, а…

Сегодня 14:48
2
просмотров
В Украине хотят строже наказывать «беглецов» за границу и тех, кто им помогает: появился законопроект
В Украине хотят строже наказывать «беглецов» за границу и тех, кто им помогает: появился законопроект

Верховная Рада зарегистрировала проект закона, которым планируют внести изменения в статьи Уголовного кодекса Украины, касающиеся наказания людей, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины.

Сегодня 14:21
2
просмотров
На Днепропетровщине без вести пропали 27-летняя женщина и ее 4-летняя дочь: фото и приметы
На Днепропетровщине без вести пропали 27-летняя женщина и ее 4-летняя дочь: фото и приметы

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 14:09
4
просмотров
В Крыму украинские воины уничтожили ракетный катер врага стоимостью 60-70 млн долларов (ВИДЕО)
В Крыму украинские воины уничтожили ракетный катер врага стоимостью 60-70 млн долларов (ВИДЕО)

Стоимость корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

Сегодня 13:20
4
просмотров
В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции
В Днепре возле железнодорожного вокзала нашли корпус гранаты: комментарий полиции

На место вызвали правоохранителей и спасателей.

Сегодня 12:53
3
просмотров
В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: детали
В Днепре приостановили движение 4 троллейбусных маршрутов: детали

Важная информация!

Сегодня 12:44
3
просмотров
В Новомосковске из-за переноса остановки подешевеет проезд, но есть нюанс
В Новомосковске из-за переноса остановки подешевеет проезд, но есть нюанс

В Новомосковске на Днепропетровщине заявили об удешевлении проезда из-за переноса остановки.

Сегодня 10:51
4
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв

Без паники!

Сегодня 10:00
3
просмотров
В бою за Украину погиб 34-летний Александр Гордополов из Днепра
В бою за Украину погиб 34-летний Александр Гордополов из Днепра

Вечная слава Герою!

Сегодня 08:30
2
просмотров
Легкоатлетка из Днепра установила новый рекорд сезона в мире
Легкоатлетка из Днепра установила новый рекорд сезона в мире

Поздравляем и желаем новых побед!

Сегодня 07:59
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх