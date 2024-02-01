В Днепре начали отключать от водоснабжения злобных неплательщиков: кто первый в списке

В Днепре с 1 февраля злостных должников начали отключать от водоснабжения.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что первые в списке — жители частного сектора в Индустриальном районе. Так, сегодня коммунальщики отключили от водоснабжения по одному дому на улицах Григория Бораковского (ранее – Смоленская) и Мечетная (ранее – Оренбургская). Отмечается, что хозяева этих домов не платили в течение долгого времени за воду и задолжали в общей сложности более 35 тыс. гривен.

После отмены моратория от 29 декабря 2023 года (постановление №206 Кабмина Украины) мы можем отключать должников от водоснабжения. В Днепре первыми от услуг водоснабжения будут отключены должники, у которых самые большие долги именно в частном секторе, — рассказал Алексей Норец, начальник абонентской службы Индустриального района КП «Днепрводоканал».

В горсовете сообщили, что в Днепре по состоянию на 1 января 2024 года жители задолжали КП «Днепрводоканал» 718,3 млн грн, юридические лица – 126,6 млн грн.

Если у вас нет возможности заплатить полную сумму долга, предприятие советует оформить договор реструктуризации. Получить разъяснение по оформлению договора реструктуризации можно в абонентском отделе КП «Днепрводоканал». Список адресов есть на сайте, – отметили в горсовете.

Также можно получить консультацию, позвонив по одному из номеров: (050) 019-43-53 и (098) 061-79-36.

Напомним, ранее мы писали, при какой сумме долга жителям Днепра еще не будут отключать свет.

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