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На Дніпропетровщині троє працівників держустанов постійно хвалили РФ в соцмережах

Сьогодні 20:05
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СБУ заблокувала антиукраїнську агітацію чергових прихильників "руского міру" на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині троє працівників держустанов постійно хвалили РФ в соцмережах

Усі вони були співробітниками державних підприємств. Так, мешканець Нікополя, який працював на об’єкті критичної інфраструктури, у вільний час просував в інтернеті антиукраїнські наративи. Знаходячись у місті, яке постійно обстрілюють, чоловік підтримував дії окупантів і називав це “війною росії проти всього світу”.

У Синельниковому залізничних дотримувався активної проросійської позиції. Пропагандист публікував антиукраїнські дописи на особистій сторінці у соціальній мережі. Пости переважно стосувались підтримки кремлівського режиму і заперечення військової агресії рф. Окремі меседжі стосувались дискредитації керівництва держави та Збройних сил України.

Крім того, робітник вугледобувного підприємства з Павлограду теж займався антиукраїнською агітацією. Ворожий прихильник закликав позбавитись «нацистського режиму» в Україні.

Співробітники СБУ припинили ворожу агітацію. Трьом російським прихильникам повідомлено про підозру.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині троє працівників держустанов постійно хвалили РФ в соцмережахУкраїнська

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