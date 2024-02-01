На Днепропетровщине без вести пропали 27-летняя женщина и ее 4-летняя дочь: фото и приметы

Полицейские Кривого Рога разыскивают 27-летнюю Викторию Куропятник и ее 4-летнюю дочь Ангелину Макаренко.
Известно, что 21 декабря 2023 года в 16:00 мать с ребенком вышли из дома. В настоящее время их местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы женщины: рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, длинные светло-русые волосы, глаза светлые, губы тонкие.
Особые приметы: родинка на шее.
Была одета: розовая куртка, синие джинсы.
Приметы ребенка: рост 100 см, худощавого телосложения, лицо овальное, длинные светло-русые волосы, светлые глаза.
Была одета: фиолетовая куртка, темные брюки, шапка с ушками розовая.
Если вы видели маму и дочь или знаете, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: 067-568-90-99 или 102.
Важна любая информация!
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