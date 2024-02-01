В Днепропетровской области ястреб, поймав добычу, попался другому охотнику (ФОТО)

В Днепропетровской удалось сфотографировать хищную птицу.

В Павлограде, Днепропетровской области заняли хищную птицу. Поймав добычу, ястреб попался в фотоловушку.

Окрестность г. Павлоград, Днепропетровская обл., — подписал Роман Рысь и выложил фото в сообществе «Птицы Украины».

Зимняк имеет циркумполярное распространение в Евразии и Северной Америке. Ареал охватывает открытую тундру и лесотундру.

Обитает в открытой тундре и лесотундре. Питается главным образом леммингами и другими мелкими млекопитающими и птицами. Перелетная птица, зимой достигает Южной Европы, Средней и Центральной Азии и южных частей США.

Я даже название такое впервые слышу

супер! Как вам удалось сделать этот супер кадр?

более 2-х месяцев пробовал. Стационарная засада не дала результата, потому канюки с зимняками периодически меняют локации охоты, в зависимости от наличия кормовой базы, хотя они и возвращаются на предыдущие локации.

Все слова лишние… лучшее фото из тех, что когда-то видела!

После ухода оставляйте в засаде стеклянную бутылку (донышком к птицам). И пусть неделями стоите, привыкнут… А фото-супер! Поздравляю! – пишут в комментариях.