В Днепропетровской области ястреб, поймав добычу, попался другому охотнику (ФОТО)

В Павлограде, Днепропетровской области заняли хищную птицу. Поймав добычу, ястреб попался в фотоловушку.
Зимняк.
Самка с добычей.
Январь 2024 года.
Окрестность г. Павлоград, Днепропетровская обл., — подписал Роман Рысь и выложил фото в сообществе «Птицы Украины».
Зимняк имеет циркумполярное распространение в Евразии и Северной Америке. Ареал охватывает открытую тундру и лесотундру.
Обитает в открытой тундре и лесотундре. Питается главным образом леммингами и другими мелкими млекопитающими и птицами. Перелетная птица, зимой достигает Южной Европы, Средней и Центральной Азии и южных частей США.
Я даже название такое впервые слышу
супер! Как вам удалось сделать этот супер кадр?
более 2-х месяцев пробовал. Стационарная засада не дала результата, потому канюки с зимняками периодически меняют локации охоты, в зависимости от наличия кормовой базы, хотя они и возвращаются на предыдущие локации.
Все слова лишние… лучшее фото из тех, что когда-то видела!
После ухода оставляйте в засаде стеклянную бутылку (донышком к птицам). И пусть неделями стоите, привыкнут… А фото-супер! Поздравляю! – пишут в комментариях.
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