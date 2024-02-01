Самую узнаваемую улицу в Днепре номинировали на престижную международную премию

Один из самых известных бульваров Днепра номинировали на престижную международную премию.

Архитекторов, проектировавших бульвар Южный, номинировали на премии ArchDaily 2024 Building of the Year Awards. Об этом говорится на официальном сайте премии. Несмотря на то, что реконструированная улица была открыта еще в 2021 году, однако разработка днепровских дизайнеров до сих пор привлекает внимание своих коллег.

Напомним, благоустройство бульвара Южного разрабатывали Сергей Филимонов и Наталья Каширина. Проект еще в 2021 году получил многочисленные дипломы и признание на международных архитектурных конкурсах.

Бульвар Южный стал номинантом на ArchDaily 2024 Building of the Year Awards! Очень рады быть причастными к качественным изменениям в родном городе! Поздравляем всех причастных и привлекаем к голосованию за проект всех, кому нравится этот объект! Голосование заканчивается 13 февраля, приобщайтесь к расширению качественной украинской среды! – написал Сергей Филимонов.

За три года бульвар стал одной из самых узнаваемых улиц Днепра, рядом с набережной и другими знаковыми туристическими локациями.

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