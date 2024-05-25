В Днепре показали улицу Винниченко после реконструкции

Об этом сообщает Facebook сообщество «Urban Dnipro«.
Во время качественного изменения уличной среды авторы проекта пытались придерживаться трех базовых принципов: Зонирование пространства, инклюзивность и приоритет людей, а также озеленение вместо мощения.
Фасадная зона была разделена от транзитной разными цветами плитки. Плитку подобрали крупноформатную, для удобства передвижения.
Все проезды для авто сделаны в тротуарной плитке, а вместо лестницы устроили пологие уклоны.
На улицу добавили и большое количество зелени, которая к тому же является буфером между дорогой и тротуаром. Местные жители смогут всегда добавить новые зеленые насаждения.
Для автомобилей улица остается односторонней, а для вело — со сквозным проездом в обе стороны.
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