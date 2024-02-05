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  • У Кривому Розі провели своєрідний “флешмоб” зі свіжими свинячими копитами біля виконкомів

У Кривому Розі провели своєрідний “флешмоб” зі свіжими свинячими копитами біля виконкомів

Сьогодні 10:37
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині борються зі свавіллям влади в дивний спосіб.

Новости Днепра про У Кривому Розі провели своєрідний

Цими вихідними на дверях криворізьких виконкомів залишили підвішені на ручці дверей свинячі копита та плакати, де чиновників закликають не красти, бо “копита відпадуть”. Такий “флешмоб” невідомі провели біля усіх семи районних рад Кривого Рогу. 

Фото виклали самі криворіжці у соцмережах. Містяни припускають, що копита та плакати могли залишити активісти та борці з корупцією, які закликають владу обачніше використовувати бюджетні кошти під час війни. 

Однак такі дії можуть розцінюватися як хуліганство. Як повідомляє видання “Свої” Інгулецький райвиконком написав заяву через флешмоб на своїх дверях. 

Хто причетний до “флешмобу” наразі не відомо, але містяни оцінили креатив анонімних активістів.

Новости Днепра про У Кривому Розі провели своєрідний

Новости Днепра про У Кривому Розі провели своєрідний

Новости Днепра про У Кривому Розі провели своєрідний

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі викрили головну лікарку та директора КП Криворізької міськради, які “заробили” на аптечках для військових 9 млн грн. Аптечки, які замовили у місцевих фармацевтів, були недоукомплектовані. У результаті таких дій обвинувачених збитки тергромаді Кривого Рогу склали понад 9 млн грн.

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