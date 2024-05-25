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Оккупанты ударили по «Эпицентру» в Харькове: известно о погибших и раненых

Сегодня 17:38
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Оккупанты в субботу днем ударили по строительному гипермаркету в спальном районе Харькова.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Предварительно попадание произошло в строительный гипермаркет. Есть информация о жертвах и пострадавших — требует уточнения. Уж точно известно о двух погибших. Есть большое количество людей, пропавших без вести. Много раненых. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм, – заявил глава города.

По предварительной информации, еще один удар пришелся по Центральному парку. 

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию.

На сегодня известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь — спасают людей и ликвидируют пожар, полностью охвативший помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых, – заявил Президент.

На месте работают ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция.

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