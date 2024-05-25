Два человека пострадали в результате атаки дронов-камикадзе на Никополь

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Оккупанты ударили дронами-камикадзе по городу, повреждения получили гражданские автомобили.
В Никополе уже двое пострадавших от российских атак дронами-камикадзе. Это мужчины 30 и 42 лет. Оба будут лечиться дома. Поврежденные автомобили. Другие последствия ударов уточняются, – сообщил глава ОВА.
Утром россияне целили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам.
Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина.
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