Ему навсегда 38: на войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Шаблико

Об этом пишет Информатор.
Жизнь мужчины оборвалась в Волчанске 22 мая 2024 года. Герою было 38 лет.
Сергей родился и вырос в Крыму, после российской оккупации он переехал в Мелиоративное Днепропетровской области.
Война застала его на работе в Польше. Сергей решил вернуться и защищать Родину.
Герой служил в штурмовом полку Цунами Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють».
У него остались жена и двое детей.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким ипобратимам павшего Героя.
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