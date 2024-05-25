Ему навсегда 38: на войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Шаблико

На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Шаблико.

Об этом пишет Информатор.

Жизнь мужчины оборвалась в Волчанске 22 мая 2024 года. Герою было 38 лет.

Сергей родился и вырос в Крыму, после российской оккупации он переехал в Мелиоративное Днепропетровской области.

Война застала его на работе в Польше. Сергей решил вернуться и защищать Родину.

Герой служил в штурмовом полку Цунами Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють».

У него остались жена и двое детей.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким ипобратимам павшего Героя.

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