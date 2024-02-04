В Кривом Роге пара заказала суши, в которых были обломки стекла

Об этом рассказывает Telegram-канал «Свои«.
По информации паблика, мужчина прикусил обломок и раскололся на части.
Пострадавшие убеждают, обращались в заведение, однако там предложили заказать сет еще раз, — говорится в сообщении.
Администрация заведения принесла извинения и пообещала добавить бесплатный ролл при следующем заказе.
Заведение отказалось подробно комментировать эту ситуацию. В комментариях предполагают, что стекло оказалось в пище во время расфасовки риса.
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