В Кривом Роге пара заказала суши, в которых были обломки стекла

В Кривом Роге пара заказала сет суши и чуть не оказалась в больнице.

Об этом рассказывает Telegram-канал «Свои«.

По информации паблика, мужчина прикусил обломок и раскололся на части.

Пострадавшие убеждают, обращались в заведение, однако там предложили заказать сет еще раз, — говорится в сообщении.

Администрация заведения принесла извинения и пообещала добавить бесплатный ролл при следующем заказе.

Заведение отказалось подробно комментировать эту ситуацию. В комментариях предполагают, что стекло оказалось в пище во время расфасовки риса.

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