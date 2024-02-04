У Кривому Розі пара замовила суші, в яких були уламки скла

Про це розповідає Telegram-канал “Свої“.
За інформацією пабліка, чоловік прикусив уламок і він розколовся на частини.
Постраждалі переконують, зверталися до закладу, однак там лише запропонували замовити сет ще раз, – йдеться у повідомленні.
Адміністрація закладу вибачилась, та пообіцяла додати безкоштовний рол при наступному замовленні.
Заклад відмовився детально коментувати цю ситуацію. У коментарях припускають, що скло опинилось у їжі під час фасування рису.
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