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У Кривому Розі пара замовила суші, в яких були уламки скла

Сьогодні 14:34
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У Кривому Розі пара замовила сет суші та ледь не опинилась у лікарні. 

Про це розповідає Telegram-канал “Свої“.

За інформацією пабліка, чоловік прикусив уламок і він розколовся на частини.

Постраждалі переконують, зверталися до закладу, однак там лише запропонували замовити сет ще раз, – йдеться у повідомленні.

Адміністрація закладу вибачилась, та пообіцяла додати безкоштовний рол при наступному замовленні.

Новости Днепра про У Кривому Розі пара замовила суші, в яких були уламки скла

Заклад відмовився детально коментувати цю ситуацію. У коментарях припускають, що скло опинилось у їжі під час фасування рису.

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Новости Днепра про У Кривому Розі пара замовила суші, в яких були уламки склаУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі пара замовила суші, в яких були уламки склаРусский

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