В Кривом Роге полностью восстановлено электроснабжение, — Вилкул

Энергетики полностью восстановили электроснабжение для пострадавших от российской атаки абонентов.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В Кривом Роге около полуночи энергетиками было возобновлено электроснабжение абонентов, отключенных ранее из-за перегрузки сетей в результате вражеских обстрелов минувшей ночью, — заявил глава военной администрации.

После перегрузки сети электроснабжения возобновили около полуночи.

Работает коммунальный транспорт и котельные. Несмотря на это, в дальнейшем возможны аварийные отключения.

В компании «Укрэнерго» говорят, что работы как в магистральных, так и в распределительных сетях еще продолжаются.

Вчерашняя атака была одной из самых массированных за год.

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