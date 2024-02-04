В Кривом Роге полностью восстановлено электроснабжение, — Вилкул

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
В Кривом Роге около полуночи энергетиками было возобновлено электроснабжение абонентов, отключенных ранее из-за перегрузки сетей в результате вражеских обстрелов минувшей ночью, — заявил глава военной администрации.
После перегрузки сети электроснабжения возобновили около полуночи.
Работает коммунальный транспорт и котельные. Несмотря на это, в дальнейшем возможны аварийные отключения.
В компании «Укрэнерго» говорят, что работы как в магистральных, так и в распределительных сетях еще продолжаются.
Вчерашняя атака была одной из самых массированных за год.
Читайте также:
Автор:
В Днепре вандалы снова наносят ущерб имуществу в городе.
В Черновицкой области пограничники задержали двоих мужчин, жителей Ивано-Франковской и…
Сегодня враг вновь обстреливавл Никопольщину
В городе Каменское Днепропетровской области мужчину приговорили к 5 годам…
В Днепре вандалы снова наносят ущерб имуществу в городе.
В Черновицкой области пограничники задержали двоих мужчин, жителей Ивано-Франковской и Днепропетровской областей.
Хорошего дня, друзья!
Сегодня враг вновь обстреливавл Никопольщину
В городе Каменское Днепропетровской области мужчину приговорили к 5 годам за кражу продуктов и алкоголя из "АТБ".
Сегодня около 14 часов к спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Миролюбовка Криворожского района.
Сегодня в небе над Криворожским районом Воздушные силы уничтожили ракету.
Сегодня в Днепре по улице Богдана Хмельницкого ловили лис.
Вчера, 2 февраля, в Днепре на Аллее Славы простились с погибшим Защитником Украины Сергеем Владыкиным.
В Кривом Роге заживили уже большинство домов, оставшихся без света после ночной атаки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!