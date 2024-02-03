На Дніпропетровщині чоловіка засудили до 5 років за крадіжку ковбаси, віскі та хлібу

У місті Кам'янське Дніпропетровської області чоловіка засудили до 5 років за крадіжку продуктів та алкоголю з "АТБ".

Відповідний вирок виніс Баглійський районний суд.

Чоловік поклав до кошика банку консервів, дві пляшки віскі, фарш, ковбасу та кока-колу, на загальну суму 1 368,51 грн.

Потім він намагався пронести товар повз касу, але був зупинений працівниками магазину.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що зараз не працює та живе з мамою.

Суд визнав чоловіка визнав підсудного винним у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 ККУ (незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинений в умовах воєнного стану).

Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування призначеного покарання з іспитовим строком тривалістю 1 рік.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: