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На Дніпропетровщині чоловіка засудили до 5 років за крадіжку ковбаси, віскі та хлібу

Сьогодні 19:18
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У місті Кам'янське Дніпропетровської області чоловіка засудили до 5 років за крадіжку продуктів та алкоголю з "АТБ".

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіка засудили до 5 років за крадіжку ковбаси, віскі та хлібу

Відповідний вирок виніс Баглійський районний суд.

Чоловік поклав до кошика банку консервів, дві пляшки віскі, фарш, ковбасу та кока-колу, на загальну суму 1 368,51 грн.

Потім він намагався пронести товар повз касу, але був зупинений працівниками магазину.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що зараз не працює та живе з мамою.

Суд визнав чоловіка визнав підсудного винним у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 ККУ (незакінчений замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинений в умовах воєнного стану).

Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування призначеного покарання з іспитовим строком тривалістю 1 рік.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіка засудили до 5 років за крадіжку ковбаси, віскі та хлібуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіка засудили до 5 років за крадіжку ковбаси, віскі та хлібуРусский

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