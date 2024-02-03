Ворог гатив по Нікопольщині з важкої артилерії та запускав дрони

Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Більш ніж три десятки потрощених приватних будинків, пошкоджені господарські споруди, газогони та лінії електропередач.

Окупанти гатили з важкої артилерії. Цілили дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив 5 атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада, – заявив очільник ОВА.

На щастя, люди не постраждали.

Через ворожу атаку частково залишається знеструмленим місто Кривий Ріг.

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