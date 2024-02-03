Ворог гатив по Нікопольщині з важкої артилерії та запускав дрони

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Більш ніж три десятки потрощених приватних будинків, пошкоджені господарські споруди, газогони та лінії електропередач.
Окупанти гатили з важкої артилерії. Цілили дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив 5 атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада, – заявив очільник ОВА.
На щастя, люди не постраждали.
Через ворожу атаку частково залишається знеструмленим місто Кривий Ріг.
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