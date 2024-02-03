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Ворог гатив по Нікопольщині з важкої артилерії та запускав дрони

Сьогодні 20:34
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог гатив по Нікопольщині з важкої артилерії та запускав дрони

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Більш ніж три десятки потрощених приватних будинків, пошкоджені господарські споруди, газогони та лінії електропередач.

Окупанти гатили з важкої артилерії. Цілили дронами-камікадзе. Загалом район протягом дня пережив 5 атак. Під ударом були Нікополь та Мирівська громада, – заявив очільник ОВА.

На щастя, люди не постраждали.

Через ворожу атаку частково залишається знеструмленим місто Кривий Ріг. 

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Новости Днепра про Ворог гатив по Нікопольщині з важкої артилерії та запускав дрониУкраїнська

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