У Кривому Розі повністю відновлено електропостачання, – Вілкул

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
У Кривому Розі близько півночі енергетиками було відновлено електропостачання абонентів, відключених раніше через перевантаження мереж внаслідок ворожих обстрілів минулої ночі, – заявив очільник військової адміністрації.
Після перевантаження мережі електропостачання відновили близько опівночі.
Працює комунальний транспорт та котельні. Незважаючи на це, надалі ще можливі аварійні відключення.
В компанії “Укренерго” кажуть, що роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають.
Вчорашня атака була одна із найбільш масованих за рік.
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