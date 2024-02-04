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У Кривому Розі повністю відновлено електропостачання, – Вілкул

Сьогодні 10:56
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Енергетики повністю відновили електропостачання для постраждалих від російської атаки абонентів.

Новости Днепра про У Кривому Розі повністю відновлено електропостачання, - Вілкул

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У Кривому Розі близько півночі енергетиками було відновлено електропостачання абонентів, відключених раніше через перевантаження мереж внаслідок ворожих обстрілів минулої ночі, – заявив очільник військової адміністрації.

Після перевантаження мережі електропостачання відновили близько опівночі.

Працює комунальний транспорт та котельні. Незважаючи на це, надалі ще можливі аварійні відключення.

В компанії “Укренерго” кажуть, що роботи як в магістральних, так і в розподільчих мережах ще тривають.

Вчорашня атака була одна із найбільш масованих за рік.

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Новости Днепра про У Кривому Розі повністю відновлено електропостачання, - ВілкулУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі повністю відновлено електропостачання, - ВілкулРусский

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