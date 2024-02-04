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У Дніпрі вандали понівечили декілька припаркованих автівок

Сьогодні 09:27
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У Дніпрі вандали знову завдають шкоди майну у місті.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали понівечили декілька припаркованих автівок

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Цього разу порушники громадського спокою понівечили більше ніж чотири припарковані автівки.

Інцидент стався в ніч з 2 на 3 лютого на проспекті Миру та біля ЖК Олімпійський.

Невідомі виривали дверні ручки та дзеркала, в однієї з автівок розбито лобове скло. Мотиви зловмисників невідомі.

Новости Днепра про У Дніпрі вандали понівечили декілька припаркованих автівок

Нагадаємо, що декілька днів тому у Дніпрі чоловік “малював” фарбою на пам’ятнику Кротову.

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Новости Днепра про У Дніпрі вандали понівечили декілька припаркованих автівокУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вандали понівечили декілька припаркованих автівокРусский

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