У Дніпрі вандали понівечили декілька припаркованих автівок

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Цього разу порушники громадського спокою понівечили більше ніж чотири припарковані автівки.
Інцидент стався в ніч з 2 на 3 лютого на проспекті Миру та біля ЖК Олімпійський.
Невідомі виривали дверні ручки та дзеркала, в однієї з автівок розбито лобове скло. Мотиви зловмисників невідомі.
Нагадаємо, що декілька днів тому у Дніпрі чоловік “малював” фарбою на пам’ятнику Кротову.
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