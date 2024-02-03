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  • У Кривому Розі без світла залишились 15 тисяч абонентів, знеструмлено 2 котельні

У Кривому Розі без світла залишились 15 тисяч абонентів, знеструмлено 2 котельні

Сьогодні 09:40
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Сьогодні вночі ворог атакував Кривий Ріг ударними БпЛА.

Новости Днепра про У Кривому Розі без світла залишились 15 тисяч абонентів, знеструмлено 2 котельні

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

5 шахедів знищили ПвК “Схід”. Втім, сталося і кілька влучань. Виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів, – сказано у повідомленні очільника ОВА.

У місті зупинився швидкісний трамвай та введені аварійні графіки відключення світла.

Деякі родини залишилися без водопостачання. 

Окупанти також обстрілювали Нікопольщину з артилерії, господарська споруда, пошкоджена лінія електропередач та 2 приватні будинки.

Минулося без загиблих та постраждалих. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі без світла залишились 15 тисяч абонентів, знеструмлено 2 котельніУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі без світла залишились 15 тисяч абонентів, знеструмлено 2 котельніРусский

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