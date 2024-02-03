У Кривому Розі без світла залишились 15 тисяч абонентів, знеструмлено 2 котельні

Сьогодні вночі ворог атакував Кривий Ріг ударними БпЛА.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

5 шахедів знищили ПвК “Схід”. Втім, сталося і кілька влучань. Виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів, – сказано у повідомленні очільника ОВА.