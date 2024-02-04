На Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Информация о пожаре на улице Проектная города Марганец Никопольского района поступила сегодня, в 11 часов.
На месте спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.
В одной из комнат сотрудники ГСЧС обнаружили мужчину без признаков жизни, 1990 г.р.
Огонь удалось обуздать за полчаса. Выясняются детали инцидента.
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