На Днепропетровщине во время тушения пожара обнаружено тело мужчины

В городе Марганец на пожаре обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Информация о пожаре на улице Проектная города Марганец Никопольского района поступила сегодня, в 11 часов.

На месте спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

В одной из комнат сотрудники ГСЧС обнаружили мужчину без признаков жизни, 1990 г.р.

Огонь удалось обуздать за полчаса. Выясняются детали инцидента.

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