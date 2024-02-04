Житель Днепропетровщины пытался пересечь границу в тайнике в автомобиле

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Сотрудники пограничной службы получили информацию о возможности незаконного пересечения госграницы с Румынией.
На пограничном посту был остановлен автомобиль, которым руководил местный житель.
В машине в специальном тайнике находились двое мужчин.
В ходе осмотра авто у правоохранителей возникло подозрение о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. В ходе тщательной проверки пограничники обнаружили тайник, — говорится в сообщении пограничников.
На жителей Днепропетровской и Ивано-Франковской областей составлены админпротоколы, водителю грозит уголовная ответственность согласно ст. 332 УК.
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