В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
И уровень опасности или «желтый» уровень объявлен из-за сильных порывов ветра, которые будут достигать до 15-20 м/с.
Это может привести к свержению деревьев и линий электропередач.
Днем 5 февраля ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с, – говорится в сообщении.
Ожидается облачная погода, днем прогнозируют дождь с мокрым снегом. Будьте осторожны на улице и на дороге.
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