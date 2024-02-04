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В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра

Сегодня 16:21
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В Днепре и области на завтрашний день объявили первый уровень опасности из-за непогоды.

Новости Днепра про В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

И уровень опасности или «желтый» уровень объявлен из-за сильных порывов ветра, которые будут достигать до 15-20 м/с.

Это может привести к свержению деревьев и линий электропередач.

Днем 5 февраля ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепре из-за непогоды объявили первый уровень опасности на завтра

Ожидается облачная погода, днем прогнозируют дождь с мокрым снегом. Будьте осторожны на улице и на дороге.

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