В Днепре на улице Курчатова нашли гранату у мусорного бака

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
На место сразу вызвали взрывотехников и полицию.
Специалисты проверили опасную находку и сделали свое предварительное заключение.
Боеприпас идентифицировали как дымовую гранату и изъяли на дальнейшую экспертизу.
Полиция и спасатели призывают с осторожностью относиться к находкам на улице. Если вы увидели подозрительный предмет, нужно немедленно звонить по телефону на горячую линию 102, 112 или 101.
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