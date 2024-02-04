В Днепре на улице Курчатова нашли гранату у мусорного бака

В Днепре случайный прохожий обнаружил гранату на улице Курчатова.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

На место сразу вызвали взрывотехников и полицию.

Специалисты проверили опасную находку и сделали свое предварительное заключение.

Боеприпас идентифицировали как дымовую гранату и изъяли на дальнейшую экспертизу.

Полиция и спасатели призывают с осторожностью относиться к находкам на улице. Если вы увидели подозрительный предмет, нужно немедленно звонить по телефону на горячую линию 102, 112 или 101.

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