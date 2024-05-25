В Днепре неоднократно судимый горожанин ограбил больницу

В Днепре полиция задержала за грабеж ранее судимого местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Злоумышленник воспользовался отсутствием работников в кабинете и похитил два гаджета. 24 мая около 12.00 в полицию поступило сообщение от персонала больницы о краже мобильных телефонов. Менее чем через сутки оперативники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции задержали подозреваемого на одной из центральных улиц города, — говорится в сообщении полиции.

36-летнего горожанина уже задерживали за подобные преступления.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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