В Никополе три человека пострадали из-за вражеских атак

Враг сегодня снова обстреливал Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Еще одного мужчину, 66 лет, оккупанты ранили в Никополе. У него осколочные поражения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего в городе сегодня — трое пострадавших.

Оккупанты сегодня обстреливали город артиллерией и дронами-камикадзе.

В результате обстрела занялся магазин.

Изуродованы два админздания и столько же частных домов, мастерская по ремонту обуви, склад, коммунальное предприятие.

Изуродованный грузовик и 2 легковушки. По Мировской общине оккупанты били из беспилотников.

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