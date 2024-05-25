В Никополе три человека пострадали из-за вражеских атак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Еще одного мужчину, 66 лет, оккупанты ранили в Никополе. У него осколочные поражения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего в городе сегодня — трое пострадавших.
Оккупанты сегодня обстреливали город артиллерией и дронами-камикадзе.
В результате обстрела занялся магазин.
Изуродованы два админздания и столько же частных домов, мастерская по ремонту обуви, склад, коммунальное предприятие.
Изуродованный грузовик и 2 легковушки. По Мировской общине оккупанты били из беспилотников.
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