Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Никополе три человека пострадали из-за вражеских атак

Сегодня 18:59
просмотров

Враг сегодня снова обстреливал Никополь.

Новости Днепра про В Никополе три человека пострадали из-за вражеских атак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Еще одного мужчину, 66 лет, оккупанты ранили в Никополе. У него осколочные поражения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего в городе сегодня — трое пострадавших.

Оккупанты сегодня обстреливали город артиллерией и дронами-камикадзе.

В результате обстрела занялся магазин. 

Изуродованы два админздания и столько же частных домов, мастерская по ремонту обуви, склад, коммунальное предприятие.

Изуродованный грузовик и 2 легковушки. По Мировской общине оккупанты били из беспилотников.

Читайте также:

Новости Днепра про В Никополе три человека пострадали из-за вражеских атакУкраїнська Новости Днепра про В Никополе три человека пострадали из-за вражеских атакРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол
    Новости Днепра
    Сегодня 19:49
    В Днепре патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

    Патрульная полиция вчера остановила находившийся в розыске мотоцикл в Соборном…

    Оккупанты ударили по «Эпицентру» в Харькове: известно о погибших и раненых
    Новости Украины
    Сегодня 17:38
    Оккупанты ударили по «Эпицентру» в Харькове: известно о погибших и раненых

    Оккупанты в субботу днем ударили по строительному гипермаркету в спальном…

    Два человека пострадали в результате атаки дронов-камикадзе на Никополь
    Новости Днепра
    Сегодня 16:35
    Два человека пострадали в результате атаки дронов-камикадзе на Никополь

    В Никополе в результате вражеской атаки пострадали два человека.

    В Днепре неоднократно судимый горожанин ограбил больницу
    Новости Днепра
    Сегодня 15:59
    В Днепре неоднократно судимый горожанин ограбил больницу

    В Днепре полиция задержала за грабеж ранее судимого местного жителя.

    Последние новости

    В Днепре патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол
    В Днепре патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

    Патрульная полиция вчера остановила находившийся в розыске мотоцикл в Соборном районе.

    Сегодня 19:49
    1
    просмотров
    Оккупанты ударили по «Эпицентру» в Харькове: известно о погибших и раненых
    Оккупанты ударили по «Эпицентру» в Харькове: известно о погибших и раненых

    Оккупанты в субботу днем ударили по строительному гипермаркету в спальном районе Харькова.

    Сегодня 17:38
    1
    просмотров
    Два человека пострадали в результате атаки дронов-камикадзе на Никополь
    Два человека пострадали в результате атаки дронов-камикадзе на Никополь

    В Никополе в результате вражеской атаки пострадали два человека.

    Сегодня 16:35
    0
    просмотров
    В Днепре неоднократно судимый горожанин ограбил больницу
    В Днепре неоднократно судимый горожанин ограбил больницу

    В Днепре полиция задержала за грабеж ранее судимого местного жителя.

    Сегодня 15:59
    1
    просмотров
    В Днепре показали улицу Винниченко после реконструкции
    В Днепре показали улицу Винниченко после реконструкции

    В Днепре реконструировали улицу Винниченко.

    Сегодня 14:53
    5
    просмотров
    Восточная красавица и гигантские рыбы: в центре Днепра заметили необычный фонтан
    Восточная красавица и гигантские рыбы: в центре Днепра заметили необычный фонтан

    Это настоящая красота!

    Сегодня 14:19
    12
    просмотров
    Ему навсегда 38: на войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Шаблико
    Ему навсегда 38: на войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Шаблико

    На войне погиб Герой из Днепропетровской области Сергей Шаблико.

    Сегодня 13:03
    3
    просмотров
    Житель Днепра ограбил и убил пожилого человека
    Житель Днепра ограбил и убил пожилого человека

    Житель Днепра ворвался в дом стариков, избил их и отобрал деньги, после чего убил соседа.

    Сегодня 11:51
    12
    просмотров
    Как выбрать идеальный фильтр для воды: важные детали
    Как выбрать идеальный фильтр для воды: важные детали

    Полезная информация!

    Сегодня 10:31
    4
    просмотров
    Бывший нападающий «Днепра» Довбик трижды забил «Гранаде» и повторил рекорд Шевченко
    Бывший нападающий «Днепра» Довбик трижды забил «Гранаде» и повторил рекорд Шевченко

    Бывший нападающий "Днепра" Артем Довбик совершил хет-трик в матче с Гранадой (7:0).

    Сегодня 10:23
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх