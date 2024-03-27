Сжигание сухой растительности представляет опасность не только для людей и их домов, но и для флоры и фауны, ведь огонь уничтожает все на своем пути.
Так, на днях в Кривом Роге поджигатели подожгли балку, где массово цвел краснокнижный шафран сетчатый.
Об этом сообщил в ФБ-сообществе «Природа Криворожья» Анатолий Сальник.
По его словам, он недавно побывал в этой балке, а когда на следующий день поехал туда снова, то увидел «выжженную землю».
В северо-восточном районе города Кривой Рог попал в балку, где массово цветет шафран сетчатый, собрался сфотографировать цветы, поехал на следующий день, а там …… поймать бы поджигателя! — написал он.
Отметим, шафран сетчатый — многолетнее растение. Вид занесен в Красную книгу Украины.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из огненной ловушки спасли маленького ежика.
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