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  • В Кривом Роге поджигатели подожгли балку, где массово цвел краснокнижный шафран сетчатый

В Кривом Роге поджигатели подожгли балку, где массово цвел краснокнижный шафран сетчатый

Сегодня 10:45
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К сожалению, с потеплением в Украине значительно участились возгорания в экосистемах. Только за сутки 26 марта спасатели Днепропетровщины 24 раза привлекались на ликвидацию возгораний на открытых территориях.

Новости Днепра про В Кривом Роге поджигатели подожгли балку, где массово цвел краснокнижный шафран сетчатый

Сжигание сухой растительности представляет опасность не только для людей и их домов, но и для флоры и фауны, ведь огонь уничтожает все на своем пути.

Так, на днях в Кривом Роге поджигатели подожгли балку, где массово цвел краснокнижный шафран сетчатый.

Об этом сообщил в ФБ-сообществе «Природа Криворожья» Анатолий Сальник.

По его словам, он недавно побывал в этой балке, а когда на следующий день поехал туда снова, то увидел «выжженную землю».

В северо-восточном районе города Кривой Рог попал в балку, где массово цветет шафран сетчатый, собрался сфотографировать цветы, поехал на следующий день, а там …… поймать бы поджигателя! — написал он.

Отметим, шафран сетчатый — многолетнее растение. Вид занесен в Красную книгу Украины.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из огненной ловушки спасли маленького ежика.

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Новости Днепра про В Кривом Роге поджигатели подожгли балку, где массово цвел краснокнижный шафран сетчатыйУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге поджигатели подожгли балку, где массово цвел краснокнижный шафран сетчатыйРусский

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