На Дніпропетровщині з вогняної пастки врятували маленького їжачка: не паліть сухостій

Кожне життя важливе!

На жаль, із потеплінням в Україні значно почастішали загорання в екосистемах. Тільки за добу 26 березня рятувальники Дніпропетровщини 24 рази залучались на ліквідацію займань на відкритих територіях. Вогонь знищив понад 20 гектарів сухої рослинності. Наймасштабніші пожежі виникли у Дніпрі, Синельниківському і Кам’янському районах.



Усього ж з початку року в екосистемах України виникло понад 6,2 тис. пожеж на 3,7 тис. га.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Від необдуманих дій людей страждають і тварини. Цей маленький їжачок намагався втекти від вогню – горіла суха рослинність і, мабуть, його дім!

Пожежа сталася у Кривому Розі. Рятувальники, які прибули на місце події, вчасно побачили тваринку і винесли з вогняної пастки!

Пам’ятайте: спалювання сухої рослинності становить небезпеку не лише для людей і їхніх осель, але й для флори та фауни! Крім того, за спалювання сухостою передбачена адмінвідповідальність у вигляді штрафів від 3060 грн до 6120 грн, – додали в ДСНС.

Будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі цуценя тиждень просиділо у глибокому колодязі.

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