В Кривом Роге подросток застрял на берегу карьера, потому что травмировал ногу: его спасали ГСЧС-ники

В четверг, 6 июля, в 20:13 на линию "101" жители Кривого Рога сообщили, что с противоположного берега Соколовского карьера подросток зовет на помощь.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

С помощью резиновой лодки спасатели добрались до берега, где находился парень.

Оказалось, что подросток травмировал ногу и ему необходима медицинская помощь.

ГСЧС-ники доставили парня на противоположный берег и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

К оказанию помощи привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу техники.

Напомним, ранее мы писали, что на горе Говерла молния попала в троих человек: мужчина и 9-летняя девочка погибли.

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