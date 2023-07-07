В Кривом Роге подросток застрял на берегу карьера, потому что травмировал ногу: его спасали ГСЧС-ники

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
С помощью резиновой лодки спасатели добрались до берега, где находился парень.
Оказалось, что подросток травмировал ногу и ему необходима медицинская помощь.
ГСЧС-ники доставили парня на противоположный берег и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
К оказанию помощи привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу техники.
Напомним, ранее мы писали, что на горе Говерла молния попала в троих человек: мужчина и 9-летняя девочка погибли.
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