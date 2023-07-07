На горе Говерла молния попала в троих человек: мужчина и 9-летняя девочка погибли

Вчера, 6 июля, на горе Говерла на синем маршруте молния попала в троих человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области. Вызов на линию «101» поступил в 14:53.

На место происшествия сразу направили горных спасателей. Прибыв, ГСЧС-ники обнаружили 9-летнюю девочку и 37-летнего мужчину уже без признаков жизни, а также женщину в шоковом состоянии.

Пострадавшую сопроводили на пост Заросляк, где ее забрали медики.

Погибших спасатели также транспортировали на этот пост и передали их представителям полиции.

Отмечается, что пострадавшая и погибшие – жители Харьковской области.

Напомним, ранее мы писали: Ракетный удар по дому во Львове: спасательные работы завершены, количество погибших снова возросло.

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