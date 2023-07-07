На горі Говерла блискавка влучила у трьох людей: чоловік та 9-річна дівчинка загинули

Учора, 6 липня, на горі Говерла на синьому маршруті блискавка влучила у трьох людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Івано-Франківській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:53.

На місце події відразу направили гірських рятувальників. Прибувши, ДСНС-ники виявили 9-річну дівчинку та 37-річного чоловіка вже без ознак життя, а також жінку в шоковому стані.

Постраждалу супроводили до поста Заросляк, де її забрали медики.

Загиблих рятувальники також транспортували до цього поста та передали їх представникам поліції.

Зазначається, що постраждала та загиблі – жителі Харківської області.

Нагадаємо, раніше ми писали: Ракетний удар по будинку у Львові: рятувальні роботи завершено, кількість загиблих знову зросла.

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