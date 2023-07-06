Сайт Дніпра
Новини Мешканців Дніпра попередили про небезпечне метеорологічне явище: триватиме два дні
Мешканців Дніпра попередили про небезпечне метеорологічне явище: триватиме два дні
Бережіть себе!
Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище.
Так, 6 та 7 липня на території Дніпропетровської області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
Прогнозується:
6 липня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 17-22°C, вдень 31-36°C, по місту Дніпро вночі 20-22°C, вдень 33-35°C.
7 липня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°C, вдень 30-35°C.
8 липня: мінлива хмарність. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°C, вдень 28-33°C.
Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!
Читайте також:
Українська Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 15:19
Сьогодні, 6 липня, у Дніпрі сталася аварія на площі Десантників.
Новини Дніпра
Сьогодні 13:56
Ймовірно, водій був напідпитку.
Новини Дніпра
Сьогодні 11:20
Постраждалих госпіталізували до лікарень міста.
Новини Дніпра
Сьогодні 10:23
Зранку 6 липня в центрі Дніпра загорівся автомобіль.