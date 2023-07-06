Мешканців Дніпра попередили про небезпечне метеорологічне явище: триватиме два дні

Бережіть себе!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище.

Так, 6 та 7 липня на території Дніпропетровської області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

6 липня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 17-22°C, вдень 31-36°C, по місту Дніпро вночі 20-22°C, вдень 33-35°C.

мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 17-22°C, вдень 31-36°C, по місту Дніпро вночі 20-22°C, вдень 33-35°C. 7 липня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°C, вдень 30-35°C.

мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°C, вдень 30-35°C. 8 липня: мінлива хмарність. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-23°C, вдень 28-33°C.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

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